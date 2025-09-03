SOMOS Buenos Aires, General Pinto, termina la campaña insistiendo con el desembarco de industrias (VIDEO)

Jorge Sánchez, 1° candidato a concejal por SOMOS Buenos Aires, General Pinto, habló esta tarde con Distrito Interior, horas antes del cierre de campaña que se llevará a cabo en la Sociedad Española este miércoles.

El empresario lácteo basó su campaña con las mismas ideas de su candidatura en 2023, cuando fue por la Municipalidad; la radicación de industrias que generen trabajo genuino.

En ese sentido se refirió inicialmente a un proyecto para instalar una empresa láctea en el Parque Industrial que quedó trunca por la falta de respuesta del actual Gobierno, al que también le acercó otras propuestas que corrieron la misma suerte, remarcó.

También dijo que una empresa manisera está a gusto con instalarse en General Pinto, para lo cual él mismo, a pedido de los dueños, consiguió un campo que sería adquirido para tal fin, luego que las aptitudes eléctricas y de gas estén a la altura de lo requerido.

Sánchez, que contará esta noche con la presencia de Pablo Petrecca, candidato a 1° concejal por el espacio, aseguró que el espacio que representa es la mejor alternativa el próximo domingo.