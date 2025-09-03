LLA General Pinto: Jonatan Paganini, balance de la campaña antes de la veda electoral (VIDEO)

El candidato a concejal en 2° lugar por La Libertad Avanza de General Pinto y referente del espacio, Jonatan Paganini realizó un balance de la campaña llevada a cabo a horas del inicio de la veda electoral.

Algunos de los temas fueron, la recepción de los vecinos al recibirlos en el reparto de boletas, los planteos recibidos que plantearán en el Concejo en caso de conseguir una o más bancas, y la necesidad de la generación de trabajo genuino, que, según refirió, representa una de sus mayores preocupaciones, por las que, existiendo un programa nacional al respecto, podría desembarcar previa gestión en el distrito.

La Libertad Avanza cierra mañana alrededor de las 20 horas la campaña con una convocatoria en su local partidario de la calle Alsina.