En Piedritas se descartaron de 246 envases de fitosanitarios: tratan de dar con los responsables

El pasado 27 de agosto, inspectores de la Dirección de Medio Ambiente realizaron una inspección en el basural a cielo abierto de la localidad de Piedritas, tras una denuncia recibida.

Durante el procedimiento se constató la presencia de 246 envases de fitosanitarios (bidones de 20, 10 y 5 litros, botellones plásticos y cajas de cartón) que habían sido depositados de manera intencional en una cava, en infracción a la normativa nacional y municipal vigente. Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable de este hecho.

Para corregir la situación, el Municipio procedió a la recolección de los envases, tarea en la que colaboró la Dirección Vial, trasladándolos hasta el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de General Villegas, que es el único lugar habilitado para su disposición. Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar al generador de estos residuos especiales, quien podría ser pasible de sanciones por transgredir la normativa y por la responsabilidad ante un posible daño ambiental.

La Ley Nacional 27.279, en su artículo 8, prohíbe expresamente el abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, así como su comercialización o entrega por fuera del sistema autorizado. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde clausuras temporarias o permanentes, suspensión de actividades y multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional.

CAT de General Villegas

La Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente recuerda que en el distrito es obligatorio entregar los envases vacíos de fitosanitarios en el CAT General Villegas, inaugurado en febrero de 2024 y gestionado en colaboración con Campo Limpio.

El CAT cumple un rol fundamental en la gestión de residuos peligrosos del agro, ya que recibe, clasifica y da disposición final segura a los envases, evitando riesgos para la salud y el ambiente, y contribuyendo a una economía circular.

¿Cómo funciona el CAT?

Los productores entregan los envases y reciben un certificado oficial de entrega.

Los envases son clasificados según criterios de seguridad.

Pueden destinarse al reciclado con fines no alimenticios (materiales de construcción, cables, insumos industriales) o a disposición final segura en sitios habilitados.

Legislación vigente y recordatorio a productores

De acuerdo a la Ley 27.279 y el Decreto Reglamentario 134/18, la gestión de envases vacíos debe realizarse de forma segura, evitando riesgos a la salud y al ambiente. Por ello, se insta a los productores del Partido de General Villegas a cumplir con la entrega de los envases en el CAT local.Ubicación: Ruta 188, Km 362,2 – General Villegas

Horarios: lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 19 hs

Contacto: 3388 422082

