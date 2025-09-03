Germania recibió la nueva combi, días pasados lo había hecho Coronel Granada

El lunes, el Coordinador de Coordinador de Delegaciones e Instituciones, y a su vez el candidato en 1° lugar en la Lista de Fuerza Patria, efectivizó la entrega de la combi, que al igual que la de Coronel Granada, fue restaurada a nueva.

Darian Roldán, e Delegado Municipal, recibió de manos del funcionario, la llave del rodado que ya se encuentra a disposición de los vecinos e instituciones de la localidad; tanto para atención médica, competencias deportivas y/o culturales, o viajes de estudio, dentro o fuera del Partido.

Roldán recordó, en una entrevista con FM Acuario, de Germania, que cubrió el arribo, que la unidad anterior que disponía el pueblo se había roto el motor, por lo tanto estaba activo el pedido para su restitución

La unidad que llegó sin anuncio alguno, le fue entregada al Delegado, que en breve dará a conocer el cronograma de la rutina que tendrá en los viajes a la ciudad cabecera, que es hacia donde existe la mayor demanda, especialmente por salud y estudios.

Este tiempo de espera, veíamos que en la mañana muy temprano o muy tarde en la noche, había vecinos, muchos de ellos jóvenes que se hacían dedo para viajar de ida o de regreso a Pinto, ahora la combi nos da la posibilidad de revertir esa situación, comentó el delegado entusiasmado, quien se reconoció insistente en este y otros pedidos que formula a los funcionarios que Germania demanda.