Eugenio Leporati de regreso, planteó las propuestas para su banca si es elegido concejal (VIDEO)

El 1° candidato por SOMOS Buenos Aires, General Villegas, regresó a la escena política, luego de una llamativa ausencia, que como lo había manifestado el propio intendente, cuya Gestión representa el candidato e la Lista color rosa, por cuestiones laborales, vinculadas a sus empresas y personales; no iba a tener presencia continua durante la campaña.

Esta mañana en una entrevista en la mañana e FM Peregrina (92.9) planteó diferentes temas que podrían plantearse desde el Concejo y concretar el Ejecutivo, como una Tasa para transporte de cereales foráneos, ya que hacen uso de los caminos, siendo de ese modo los que contribuyen a su deterioro; a su vez, habló de otros aspectos, que por lo alto, lo muestran con una idea a futuro, quizá mirando al 2027 cuando se elegirá intendente.

El candidato, que fue optimista en todo momento, dijo que el distrito tiene un gran potencial y mencionó algunas alternativas que desde adentro, pueden permitir el desarrollo, sin esperar que las cosas lleguen desde los gobiernos de Nación o Provincia, sin desestimarlos.

Entre los comentarios destacados, se refirió a su visión acerca del modo de hacer política, que es una de las diferencias que puede tener, incluso, con su mismo espacio.

Mañana , que es el cierre de campaña, estará en el local partidario cerrando junto a los integrantes de la Lista la campaña que, ante su ausencia, dijo, permitió mostrar que son un equipo.