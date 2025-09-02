En General Villegas por primera vez el Cuerpo Activo votará por su nuevo Jefe

Hasta el momento en la historia de Bomberos de General Villegas, los integrantes del Cuerpo Activo no habían tenido decisión o participación alguna sobre la elección de su Jefe, rol que cumplió la Comisión Directiva.

Hoy, 2 de septiembre, por primera vez eso sucederá en el cuartel, ya que las autoridades de la institución decidieron hacer un cambio en ese sentido.

Si bien la participación tiene rango de «elección consultiva y voluntaria», permitirá a quienes tienen la última palabra otorgar el cargo de Jefe a una persona, que además de reunir las condiciones, tenga el mayor consenso.

Esta elección no tiene carácter vinculante, ni resolutivo, aclararon desde la Comisión a quienes decidan participar.

La convocatoria para este martes, es presencial y el voto será secreto.

Estamos convencidos que la construcción de un liderazgo sólido se apoya en la unidad y la

colaboración de todo el Cuerpo, remarcaron desde la Comisión Directiva.