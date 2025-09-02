Dos camionetas protagonizaron un atípico choque en General Villegas

Una Volkswagen Amarok fue impactada por una Chevrolet S10 cuando ingresaba a un garaje en la calle Sarmiento, frente a la cancha de hockey del Parque Municipal.

La Amarok, que acababa de ingresar a Sarmiento proveniente de Ulla, había girado hacia su izquierda para ingresar al garage, de hecho sus ruedas delanteras se encontraban sobre la vereda, cuando la impacta en el lateral izquierdo, la S10, que circulaba desde Chassaing Sur.

A pesar del fuerte choque los daños, de consideración, fueron solo materiales. Al no haber personas afectadas físicamente, solo intervinieron los seguros de las partes.