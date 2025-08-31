Desarrollo Social y Vial visitan Elordi tras las intensas lluvias, hay vecinos afectados

El llamado de una familia que sufrió filtraciones de agua en su vivienda con algunas carencias estructurales, motivó el traslado hasta la vecina localidad de la Directora de Desarrollo Social, y su par de Vial Abel LLera, quienes se encontraban en viaje esta tarde.

A su vez, hay dos mujeres con hijos pequeños, con familiares en General Villegas, que, procedentes de otra ciudad, se habrían radicado en Elordi, y se encuentran viviendo dentro de un colectivo; una de ellas, aparentemente embarazada, que han presentado inconvenientes ante la copiosa lluvia.

Por el momento, estaría descartada una evacuación. Se analizará lo que requieran y a partir de allí se les suministrará lo necesario, explicaron a Distrito Interior ante la consulta.

En Elordi se registraron 70 milímetros.