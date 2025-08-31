Los bomberos de General Villegas se rozaron con un camión cuando se dirigían al vuelco de esta noche

Cuando el Móvil 1, un autobomba Scania, se dirigía en dirección a Ameghino, que fuera inicialmente el dato con e que recibieron el alerta, sufrieron una situación que pudo ser grave.

A la altura de la estancia La Caledonia, al cruzarse con un camión que circulaba en sentido contrario, sintieron un fuerte golpe y se produjo la rotura del espejo chico del lateral izquierdo (lado del conductor); sin embargo, dada la emergencia, continuaron circulando entendiendo que se había tratado de una soga suelta de la lona.

Al regreso a la base, luego de intervenir en la Ruta 33, donde en realidad había ocurrido el vuelco, reciben un llamado de chofer del camión con el que habían protagonizado el incidente.

El hombre, que es de Huinca Renancó, se encontraba en la Ruta 33, estacionado frente a la Ermita de la Virgen. Desde allí manifestó que en realidad no había sido una soga, sino el roce de los espejos.

Siempre en muy buenos términos de ambas partes, los bomberos que concurrieron hasta el lugar en el vehículo dañado, pudieron constatar que el camión también había tenido consecuencias; el espejo, al igual que el autobomba, del lado del conductor se había roto y a su vez sus partes, dañado el vidrio de la ventanilla, sin consecuencias para el conductor.

Una vez acordado con los seguros de partes, como corresponde en estos casos, los voluntarios locales, acondicionaron la ventanilla dañada con nylon y cinta para que pudiera continuar.

Hasta este punto, es solamente una anécdota, pero en realidad es la muestra acabada de los constantes riesgos a los que se exponen los bomberos, como otros actores que intervienen en siniestros. Habiendo sido un roce, no ha pasado más allá de daños menores.

Si se tiene en cuenta lo que pudo haber ocurrido, una vez más los bomberos voluntarios reafirman el valor de su existencia, exponiendo todo, incluso su vida en cada servicio.

Al momento de lo ocurrido, llovía en esta zona.

n la 188, en la Caledonia

espejo con espejo

el camionero de Huinca enancó

móvil 1, Scania