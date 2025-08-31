Con las tres Medallas de Oro obtenidas en Paraguay arribó Guidi a General Villegas (VIDEO)

El palista del club La Botera de General Villegas regresó esta tarde a la ciudad con las tres medallas logradas en los 1.000 metros de K1 y K2 y los 2.000 de K2; en la competencia d elos 2.000 metros de K1 logró el segundo lugar.

Una cosecha histórica para su segunda experiencia fuera del país, con tan solo 14 años.

Franchesco Guidi fue esperado por su familia, sus amigos, profesores, autoridades del club y otros palistas de diferentes edades que lo aguardaron bajo la lluvia que por momentos se volvía más intensa; de todos modos, la alegría por el logro, hizo que casi pasara desapercibida el agua. había que festejar.

Al llegar con sus padres, apenas descendió de la camioneta lo esperaban la espuma y cotillón, los saludos de rigor y una caravana, siempre bajo la lluvia que nunca se detuvo, por el centro de la ciudad.

Lo esperan nuevos desafíos en breve, y el arduo entrenamiento al que se somete en su club, La Botera.

