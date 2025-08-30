En General Pinto sumaron barredoras manuales, con su implementación garantizan puestos de trabajo

A principios de este mes fueron puestas en funcionamiento las barredoras manuales, marca Tron, modelo BM 55, que tienen como objetivo optimizar la tarea del barrido de calles y conservación de la limpieza.

Inicialmente son dos unidades que se encuentran funcionando por turnos nocturnos, tres veces por semana.

Estos implementos son livianos, sin motor y tienen una capacidad de alcanzar una superficie barrida de 6.000 m² por hora. Ideales para veredas, plazas peatonales y cementerios; aunque en este caso, que representa una prueba, se las utiliza en la zona céntrica.

En el caso de General Pinto se pretende con esta implementación complementar el trabajo de los barrenderos, tanto hombres como mujeres.

Al momento de captar las imágenes que acompañan esta publicación, captamos a Miguel Ángel Quiroga, quien explicó a Distrito Interior el funcionamiento y la versatilidad del equipo con el que se encontraba trabajando a una cuadra de la Plaza Principal.

la idea, explicaron desde la Municipalidad es continuar con estas inversiones, lo que permitirá mantener los puestos de trabajo, a pesar del momento económico que vive el país, del que General Pinto no es ajeno, al tiempo que mejorará la limpieza en las calles asfaltadas de la ciudad; es un aporte más, junto con la barredora autopropulsada, para continuar manteniendo la limpieza de la ciudad que es una de las características que la distingue. En ese punto, se debe destacar el acompañamiento de los vecinos para alcanzar el objetivo, comentaron desde el área competente.