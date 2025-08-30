Choque seguido de incendio en la Ruta 33 (VIDEO)

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 33, km 371, Partido de Rivadavia, entre un vehículo Ford Focus y un Volkswagen Gol.

Detalles del accidente

El Ford Focus era conducido por una mujer mayor de edad, acompañada por 3 mujeres mayores de edad, que circulaba en dirección Fortín Olavarría-América.

El Volkswagen Gol era conducido por un efectivo policial, acompañado por integrantes de su familia, que circulaba en la misma dirección.

La colisión se produjo por aproximación.

Los ocupantes del Ford Focus no resultaron lesionados.

Los ocupantes del Volkswagen Gol fueron trasladados al Hospital Municipal Rivadavia con lesiones leves.

Investigación:

-La Policía Científica fue convocada para realizar tareas de su especialidad.

Los vehículos fueron incautados para fines periciales.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen intervino en el caso. (Fuente: Rivadavia on line)