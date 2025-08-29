General Villegas: Defensa Civil solicita colaboración de vecinos ante el pronóstico de lluvias
El área de Defensa Civil de la Municipalidad de General Villegas solicita que, ante la probabilidad de lluvias para este fin de semana, resulta fundamental evitar arrojar basura, ramas, césped u otros elementos en la vía pública.
La medida preventiva busca garantizar el normal funcionamiento de las bocas de tormenta y los desagües pluviales, cuya obstrucción podría generar anegamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad.
Desde el área se destacó que la colaboración de los vecinos es clave para mantener las calles limpias y prevenir complicaciones durante las precipitaciones.
“La participación de la comunidad es esencial para mitigar los efectos del agua y cuidar entre todos la seguridad de nuestra localidad”, subrayaron desde Defensa Civil.