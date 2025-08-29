Coronel Granada recibió la nueva combi para el traslado de vecinos (VIDEO)

Se trata de una Renault Máster de 11 asientos que dispuso el municipio para que a través de la Delegación quienes la requieran puedan viajar.

El nuevo vehículo fue puesto automáticamente al servicio de la comunidad, ya sean pacientes, por diferentes tratamientos o consultas médicas fuera de la localidad o para instituciones, cuyos representantes requieran viajar por competencias. Esta unidad, reacondicionada a nueva, reemplaza a otra que ya existía, pero había sufrido el desgaste por su uso. Germania también recibirá una idéntica en los próximos días. DISTRITO INTERIOR TE VÉ estuvo en Granada la tarde del arribo de esta unidad, motivo pro el que dialogaos con el Delegado Municipal, Valentín Marcolini, y el candidatoa concejal por la localidad, Flavio Arriba. Marcolini destacó la importancia de esta unidad en las condiciones que se encuentra, dado que su requerimiento es constante. Por otra parte, adelantó que existen interesantes proyectos para los vecinos, pero el anuncio de los mismos deberá esperar hasta pasadas las elecciones para evitar que se especule con un aprovechamiento electoral.