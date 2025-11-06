Un video de los bomberos de General Villegas se hizo viral y llegó a los medios nacionales

Con el título «El Cuerpo de Reserva también vuelve a la infancia …», la institución publicó en su perfil en redes sociales un video en el marco del Día del Niño.

En la producción, netamente casera, se ve a algunos de los integrantes del Cuerpo de Reserva, los de mayor edad, recreando juegos de antaño.

La trama muestra a «niños» yendo a buscar a uno de los suyos a la casa, donde se oye la voz de la mamá; una típica escena del pasado reciente que intenta revivir otras épocas, mostrando cuan divertido era jugar, incluso sin pantallas.

Una de las «luchas» que los padres tienen actualmente es con los dispositivos electrónicos a los que intentan contrarrestar contando en muchos casos cómo era jugar en el barrio, con el potrero disponible, las bolitas o las figuritas.

Unos minutos bastaron para tocar el corazón de muchos, y llegar a las fibras de otros; tanto es así, que el video se volvió viral.

Hoy, se lo puede ver replicado en decena de medios provinciales, y ha comenzado a ocurrir lo mismo en nacional; por citar algunos, radio Rivadavia y Canal 9 pronto entrevistarán a algunos d elos protagonistas de esta genial idea que muestra a General Villegas en un plano muy diferente al de otros momentos, en que también ha sido noticia.

El video viral