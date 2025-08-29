General Villegas ostenta un tercer candidato a senador provincial, Fernando Pasquali, por Potencia

Se trata de Fernando Pasquali, a la izquierda en la foto, junto a la candidata en 1° lugar, Andrea Passerini y Fabio Bollini, que va en el 2°.

Con este candidato, son tres los villeguenses que integran listas seccionales para las elecciones del próximo 7 de septiembre; Analía Balaudo, 2° por LLA y Sol Fernández, por Fuerza Patria.

El villeguense que fue uno de los integrantes inaugurales de la Libertad Avanza en General Villegas, renunció al poco tiempo de instalado el espacio, pero nunca abandonó la política, aunque continuó militando con un perfil muy bajo.

En esta oportunidad lo hace desde el 3° lugar como suplente de Potencia, el espacio integrado por el MID y el partido UNIR que impulsa María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por el momento el candidato local solamente expresó su deseo de cambio, el que pregona participando, pero, por el momento, sin emitir opinón alguna públicamente.