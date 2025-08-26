¿Manejamos cada vez peor?: dos nuevos accidentes en lo que va de este martes en General Villegas

Al mediodía y apenas pasado éste se produjeron dos colisiones entre motos y otros vehículos en esquinas cercanas al centro de la ciudad.

El primero ocurrió en Arenales y Paso. Una camioneta Fiat Toro que circulaba por Paso fue impactada a la altura del guardabarros trasero izquierdo y luego una moto dio contra el mismo lateral de un auto Volkswagen Gol cuando éste giró hacia su izquierda, para tomar Belgrano, y el rodado menor lo hacía en el mismo sentido por ese lado.

En ambos casos, sus conductoras fueron trasladas al hospital pro el SAME con golpes de distinta consideración, aparentemente, ninguno de gravedad.

En el primero de los hechos, el conductor de la pick up comentó a Distrito Interior que vio un auto detrás de otro frenados a su izquierda, tenía el paso al circular por la derecha, y de repente, como de atrás de ambos apareció la moto que no le dio tiempo a nada.

En el segundo caso, el conductor del Gol, dijo a nuestro medio, que habiendo puesto el guiño (no consta que así haya sido dado que a nuestra llegada el auto había sido movido del lugar en el que se encontraba tras el choque), la moto que continuaría por Alberti, lo impactó.

En estos, como en otros casos que se suceden prácticamente a diario en la ciudad, el 90% de los incidentes de tránsito serían evitables con una única acción: el frenado en las esquinas.

General Villegas experimenta desde hace años un crecimiento constante en el parque automotor lo que resulta proporcional a las posibilidades de episodios en su calles. A esto se le deben sumar las bicicletas que circulan por las veredas, también un fenómeno en aumento que a veces tienen consecuencias para los peatones.

La aplicación de multas de acuerdo a la ordenanza vigente podría ser un principio de solución y de control, lo mismo que la Educación Vial en los jardines de Infantes y los primeros grados de la primaria, pero lo realmente efectivo sería, sl circular, en auto, camioneta, moto, camión, bicicleta, monopatín y caminando, hacerlo con todos los sentidos puestos, simplemente respetando las normas de tránsito y especialmente al otro.