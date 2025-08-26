Charlas sobre salud mental: «La crisis de la mitad de la vida» (VIDEO)
Cada lunes por la mañana en el programa que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9), la Lic. Silvia Diumenjo (MP 5016) aborda diferentes temas vinculados a la salud mental.
Su mirada amplia y la participación abierta de la audiencia, van en cada encuentro, dando mayor interés a cada columna.
En esta oportunidad fue la crisis de la mitad de la vida, tema que generó reacciones del otro lado y diversas opiniones; algunas planteadas en el momento.
Es de destacar que se puede dejar la opinión al pie de la publicación, incluso proponer temas para estos encuentro.