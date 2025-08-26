La honestidad brutal de uno de los candidatos de SOMOS Buenos Aires, General Villegas (VIDEO)

Los candidatos Julio Yalet y Lucila Ullúa Gisbert, 7° y 2° lugar respectivamente por SOMOS Buenos Aires, General Villegas, pasaron por los estudios de FM Peregrina y sorprendieron, sobre todo Yalet, nuevo en política, que desplegó una honestidad brutal a la hora de referirse a sus pretensiones como concejal.

Hace 20 años que piso barro, mirá si no tengo para reclamar, dijo, e inmediatamente se refirió a lo que considera es relevante abordar desde la Gestión a la que apoya.

Gisbert, por su parte, con más experiencia en política, y en un lugar relevante en la Lista, destacó el rol del concejal, y especialmente el del oficialista; sobre todo, en esta instancia en la que se debe convencer al electorado de la importancia que tiene para el oficialismo, contar con la mayoría en el Concejo.