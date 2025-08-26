La honestidad brutal de uno de los candidatos de SOMOS Buenos Aires, General Villegas (VIDEO)
Los candidatos Julio Yalet y Lucila Ullúa Gisbert, 7° y 2° lugar respectivamente por SOMOS Buenos Aires, General Villegas, pasaron por los estudios de FM Peregrina y sorprendieron, sobre todo Yalet, nuevo en política, que desplegó una honestidad brutal a la hora de referirse a sus pretensiones como concejal.
Hace 20 años que piso barro, mirá si no tengo para reclamar, dijo, e inmediatamente se refirió a lo que considera es relevante abordar desde la Gestión a la que apoya.
Gisbert, por su parte, con más experiencia en política, y en un lugar relevante en la Lista, destacó el rol del concejal, y especialmente el del oficialista; sobre todo, en esta instancia en la que se debe convencer al electorado de la importancia que tiene para el oficialismo, contar con la mayoría en el Concejo.
Hace 20 años que pisa barro y se mete en el mismo partido político que gobernó la mayoría del tiempo y nunca le hizo el asfalto. O esto también hay que reclamarle al gobierno nacional que hace dos años que está??
Si logran mayoría en el concejo , lo unico que tendran para hacer es levantar la mano para aprobar todo lo que el el ejecutivo quiera . Y pasar a cobrar unos 2/ 3 palitos todos los meses .
Los candidatos a concejales se dividen en dos bandos: los que quieren llegar por el sueldo y los que quieren llegar para consolidar poder y hacer contactos que les permitan llevar adelante sus negocios, no siempre cristalinos.