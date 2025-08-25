COLUMNA DE OPINIÓN: «A prueba de todo» (VIDEO)

El Pastor Pablo San Felipe, de la Iglesia Redil de Cristo, eligió como título «A prueba de todo» para su prédica del domingo 24 de agosto de 2025, en el Auditorio de la calle Moreno d1088 de General Villegas.

Cada semana, en este segmento, está destinado a todas aquellas personas que, más allá de su credo, están dispuestas a compartir por necesidad, curiosidad o simplemente empatía, un mensaje que puede ser el inicio de un cambio esperado, el mensaje necesario para un nuevo comienzo, o simplemente el aporte para enfrentar un nuevo día con una palabra de fé.