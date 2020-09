«Si él hizo algo mal que lo pague, me parece bien; no acepto que denigren y ataquen con balas de goma a mi hija (AUDIO)

Esa frase quedo formulada con las declaraciones de Marcela Velázquez, madre de Damián Lucero (21) a quien la Policía persiguió y aprehendió luego que junto a dos cómplices de 16 años atacara en la vía pública y le robara el celular a un joven. Durante el procedimiento que tuvo lugar esta mañana los efectivos llegaron hasta el domicilio de la familia en la calle Monte Santiago y Pichincha del barrio La Trocha donde resultó herida una de las hijas de la mujer.

Luego de ello, en una entrevista en el programa Las Cosas por el Aire (FM Peregrina 92.9) que conduce Fernando Cisarello, Velazquez contó que las hijas, la de 13 y una de 6 se encontraban solas en la casa durmiendo porque ella y su esposo se encontraban trabajando.

la mayor de las menores se levantó a abrir la puerta porque había llegado Damián y detrás de éste la Policía.

Una vez reducido y esposado el joven, la hija habría intentado evitar, según sus palabras, que la Policía dejara de maltratarlo, lo que habría provocado la reacción de dos uniformados, uno que la empujó y otro que le disparó con las consecuencias del casos.

«Por la altura de las piernas en la que le pegó podría haberle dado en la cara a la más chica que estaba detrás. No tolero eso, no tienen por qué tirarle, no soporto eso», enfatizó.

La madre no justifica al hijo, por el contrario, insistió en más de una oportunidad que si lo hizo que lo pague como corresponde; es más, lo ha denunciado ella misma cuando ha sido necesario, dijo.

Al ser consultada por el estado de su hija, respondió que emocionalmente está muy mal y físicamente dolorida, sobre todo en una rodilla en la que tiene problemas y fue impactada.

Finalmente Marcela Velazquez pidió poder radicar la denuncia, al considerar que el proceder policial fue excesivo el proceder del modo en que lo hicieron con sus hijas.