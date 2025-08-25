Un germaniense falleció el fin de semana en un accidente vehicular

El luctuoso hecho ocurrió pasadas las 6 de la madrugada del sábado, sobre la Ruta 14, en cercanías de la localidad de Diego de Alvear.

El conductor de 52 años, oriundo de Germania, que viajaba, solo, a bordo de un Chevrolet Corsa, se despistó hacia la banquina, volcando en el préstamo, donde el rodado quedó en posición invertida.

Como consecuencia, según precisaron las autoridades intervinientes, habría fallecido en el lugar.

La causa, que tramita en Rufino, está centrada en determinar las causas que derivaron en e siniestro fatal.

En Germania, dado que se trataba de una persona conocida, las muestras de dolor continúan siendo constantes y profundas.