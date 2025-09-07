AMPLIAMOS: Accidente fatal entre General Villegas y Tres Algarrobos, dos jóvenes fallecidos

Esta noche se produjo un grave accidente entre una camioneta y dos motos a unos 20 kilómetros de la ciudad de General Villegas, sobre la Ruta 226, kilómetro 608, en dirección a Tres Algarrobos.

El conductor de la pick up (32 años) embistió a las dos motos en las que se desplazaban tres personas en su mismo sentido.

Tal como informáramos en nuestra transmisión en vivo desde el lugar, las víctimas fatales son dos de los cuatro involucrados. Las víctimas fatales (25 y 16 años) fallecieron en el lugar, el sobreviviente (de 18), fue trasladado por el SAME al hospital, y de acuerdo a los datos recabados, su pronóstico es reservado.

El conductor del rodado mayor, una persona que sería de El Porvenir, actualmente radicado en nuestra ciudad, resultó ileso, aunque se encontraba en total estado de shock, por lo que fue también trasladado al hospital.

Los motociclistas, son de General Villegas.

Si bien se deberán aguardar las pericias, los primeros datos indican que la camioneta embistió de atrás a las motos, desplazándose los tres vehículos hacia la mano izquierda, hasta quedar donde se los observa.

Sobre el asfalto quedaron las huellas de un frenado de varios metros.

En el lugar trabajaron Bomberos de Tres Algarrobos y General Villegas, personal de la Policía Comunal y Seguridad Vial.

El tránsito que se encontraba cortado en ambas manos, era desviado por caminos rurales alternativos.

El hecho se registró alrededor de las 20:40 hs.