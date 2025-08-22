Emilio V. Bunge: Avanzan las mejoras en el Relleno Sanitario

Entre las acciones principales se destaca la colocación de un alambrado perimetral, medida que permite delimitar correctamente el predio y brindar mayor seguridad a los vecinos. Además, se instalaron carteles en sectores estratégicos del relleno con el fin de recordar a la comunidad la importancia de respetar los días, horarios y lugares establecidos para la disposición de residuos.

La secretaria del área, Mónica Spertino manifestó que “se están realizando trabajos de mejoras en el relleno sanitario de Emilio V. Bunge, con la colocación de alambrado perimetral para cuidar a los vecinos y delimitar bien el predio. El trabajo se lleva adelante con el objetivo de evitar incendios y concientizar a la gente sobre la importancia de arrojar los residuos en los días, horarios y lugares designados. Para ello se colocaron carteles en lugares visibles del relleno. También hacemos hincapié en que no se puede prender fuego”.

Con estas mejoras, la gestión municipal de Gilberto Alegre reafirma su compromiso en materia ambiental y de salud pública, trabajando de manera permanente para garantizar un manejo responsable de los residuos en cada localidad del distrito.