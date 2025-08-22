El Biodigestor de Banderaló, modelo de tratamiento de efluentes para replicar en otras localidades del distrito

En Banderaló avanza la construcción del biodigestor, una planta biológica impulsada por la Municipalidad de General Villegas a través de la Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente, que tendrá como función retener y purificar los efluentes de aguas negras recolectados por los camiones atmosféricos.

El proyecto, diseñado e iniciado por el entonces Director de Medio Ambiente, Ing. Alessandro Tamburi, contempla un sistema compuesto por dos sectores. El primero es un biodigestor con un tiempo de retención promedio superior a los 70 días, que podrá ser ampliado a medida que la obra se extienda para cubrir la totalidad de la localidad. Actualmente, se encuentra en fase de prueba con el tratamiento de varios camiones atmosféricos, lo que permitirá ajustar los valores del proceso biológico.

El segundo sector consta de tres piletas aeróbicas: dos de exposición directa al sol y una tercera que incorpora islas de vetiver, una planta que favorece la filtración del agua y la absorción de nitrógeno y fósforo. En caso de que la experiencia resulte satisfactoria, estas estructuras también deberán dimensionarse para garantizar el servicio completo a la comunidad.

Desde el área de Medio Ambiente detallaron que, para concluir la obra, se prevé la construcción de una precámara que permitirá desagotar el lodo generado en el digestor y mejorar la adecuación de las piletas aeróbicas. Las tareas comprenden la edificación de la cámara de mampostería, la instalación del caño de salida del biodigestor y la conexión con la cámara de distribución de líquidos.

En el trabajo participan el técnico Diego Rojas junto a empleados municipales de la ciudad cabecera y un equipo de trabajadores locales de Banderaló, encargados de zanjeos y limpieza.

Finalmente, remarcaron que, una vez probada y ajustada la planta, se evaluará su replicación en otras localidades pequeñas del distrito que presentan las mismas necesidades de tratamiento de efluentes.