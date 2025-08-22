Se realizarán las capacitaciones presenciales en General Pinto para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas provinciales

La iniciativa, que se desarrollará en toda la provincia, cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Tiene como objetivo que las autoridades de mesa puedan optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual.

Durante dos semanas, se dictarán un total de 264 cursos en toda la provincia. Una parte se realizará en sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por las propias casas de estudio, mientras que para los restantes se pondrán a disposición espacios de instituciones públicas provinciales, y serán dictados por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, se dispondrá de capacitaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Este esquema integral de capacitaciones se implementó por primera vez en las elecciones del año 2023. Este año, contempla la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.

La formación de las autoridades de mesa es una de las fases más importantes de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.

Aunque estas capacitaciones están destinadas a las autoridades de mesa convocadas para las elecciones provinciales, el juzgado electoral informó que se repetirán para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).