General Villegas: una menor cayó esta tarde dentro de una boca de registro al ceder su tapa
Eran cerca de las 19 horas cuando una adolescente de 15 años pisó sobre la tapa de la boca de registro, perteneciente a ABSA, que se encuentra ubicada sobre una de las veredas de la intersección de Moreno y Sarmiento.
La joven caminaba por el lugar cuando sintió que el piso se le terminó, cayendo con prácticamente todo el cuerpo dentro de la boca que tiene unos 6 metros de profundidad.
Dada su contextura física, logró quedar colgada con los brazos, y por sus medios salir de esa situación, aunque sufrió raspaduras y golpes.
La abuela, que mantuvo contacto con Distrito Interior para advertir a los peatones luego de lo ocurrido, contó que fue ella quien dio aviso a los bomberos, ya que a la hora d elo ocurrido no sabía de qué modo acudir al personal o autoridades de ABSA.
Desde el cuartel dieron aviso a la empresa y un operario que se encontraba en las inmediaciones, de civil, intervino de inmediato revisando la tapa y dejándola en condiciones; no obstante, mañana por la mañana intervendrán, según manifestó a nuestro medio ya que junto a la tapa que cedió hay otra que requiere, a simple vista, al menos una revisión o directamente su reemplazo.
Asi mismo, sugirió que al observar uno de estos elementos en malas condiciones o corridos, se de aviso a ABSA para que sea intervenido.
Desde Distrito Interior sumamos dos tapas en condiciones de riesgo, una ubicada en la calle Gregorio Sánchez, cerca de la sede de Envión y la otra en LLorente y Castelli, frente a un gimnasio de la que advirtió un lector.