General Pinto: con descuentos de hasta el 20% El Mundo del Regalo el más elegido para el Mundo del regalo

El comercio que está ubicado desde hace más de una década frente a la Plaza Principal, sobre la calle General Villegas, en la ciudad cabecera, vuelve a ser el más elegido a la hora de comprar los regalos, en este caso para el Día del Niño.

Con promociones propias que tienen descuentos de hasta un 20% dependiendo del monto de la compra y otras, más comunes, como los descuentos con Cuenta DNI u otras, la gente aprovecha y logra compras que resultas muy convenientes.

Preparados para el «aluvión», El Mundo del Regalo luce repleto de artículos para los más chicos, con variedad de precios y todo tipo de juguetes y juegos.

Sin perder de vista los artículos que los caracterizan desde el primer día, como expresa Osca Prado, su propietario, hay de todo, menos herramientas.