«En Multicompras General Villegas sabemos que el Día del Niño es una de las fechas más significativas»

Con la frase que da el título a esta publicación el equipo de la firma ubicada sobre la calle Moreno, frente a la sede del club Eclipse, en General Villegas, definió el lugar que ocupa en el calendario de las fechas festivas el Día del Niño.

Por ello se duplicó el espacio para los juguetes y juegos para los más chicos, muchos de los cuales han visitado Multi Compras con sus padres hace unos días para elegir su regalo, otros serán sorprendidos el domingo.

Entre los que se destacan están el Jenga, chico, mediano y grande, otros juegos de mesa como Buraki, Generala, Estanciero, Ludo.

También las líneas de LABUBU y Stich.

Uno e los más elegidos, especialmente en familias donde hay más de u niño, los burbujeros gigantes se han vuelto una opción interesante y aprovechada.

También, se observa, por precios y elección que están siendo muy requeridos los set de maquillaje y las muñecas Barbie que se encuentran en oferta (2 X 3.445)

En el día de hoy la atención se ve incrementada teniendo en cuenta que muchos regalos son adquiridos cerca de la fecha, muchos clientes, llegan desde los pueblos del distrito y distritos vecinos, por lo que ese detalles es también tenido en cuenta.

A lo comentado, se le debe sumar que en todas las compras, por pago contado, la firma, realiza un descuento del 10%.