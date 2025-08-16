Tras fuerte colisión una joven mujer fue intervenida quirúrgicamente en el hospital de General Villegas

En la tarde del viernes a las 17:30 horas un auto impactó violentamente contra una moto en la esquina de Larrea y Paso.

El auto, un Volkswagen Gol circulaba por Pringles, la moto lo hacía por Larrea.

Según datos recabados, en realidad eran dos las motos que transitaban por Larrea, ambas conducidas por mujeres amigas entre sí; luego del paso de la primera, el auto chocó a la segunda, provocando la caída de la motociclista de 21 años. Tanto el auto como la moto quedaron sobre Pringles, luego de haber superado Larrea.

Como consecuencia la mujer fue trasladada al hospital con diferentes heridas, entre ellas una fractura expuesta en una de las piernas. El automovilista resultó ileso.

Posteriormente y dada la gravedad de la herida, la paciente fue intervenida quirúrgicamente en la extremidad afectada, resultando en principio exitosa, aunque las 48 horas siguientes serán determinantes, existiendo aún el riesgo de amputación.

Por otra parte, también resultó con un TEC (Trauma Encéfalo Craneal) por lo quien la noche permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva, estable.