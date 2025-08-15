Se hizo pasar por policía y secuestró a una menor de 12 años en Junín, la víctima pudo ser rescatada

Una niña de 12 años fue encontrada el martes por la noche en un tren del ramal San Martín en Chacabuco, luego de que su madre denunciara su desaparición en Junín.

Estaba junto a un hombre de 32 años, que según la denuncia se hacía pasar por policía y fue detenido en flagrancia en esa ciudad, acusado de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil.

La denuncia y el inicio de la búsqueda

Todo comenzó alrededor de las 22.30 horas, cuando una mujer de 49 años advirtió que su hija había salido de su casa y no regresaba. Según su relato, minutos antes la vio subir a un auto, aunque no pudo aportar detalles de su aspecto o patente.

De inmediato se activó el protocolo de búsqueda. Personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 2° de Junín revisó las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Allí observaron que la menor había subido a un remís junto a un hombre adulto y que ambos se habían dirigido a la estación de tren, donde tomaron una formación con destino a Retiro.

La detención en el tren

Con esa información, la DDI Junín pidió colaboración para interceptar la formación en la ciudad de Chacabuco. En el vagón 502, los efectivos localizaron a la menor y a J.C.B, de 32 años. El hombre vestía una campera refractaria verde flúor de la Policía bonaerense con sus logos identificatorios.

De acuerdo con la denuncia, Báez fue detenido en flagrancia y se le imputan los delitos de rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, documentación personal, una campera policial y un buzo azul.

Intervención judicial y restitución de la menor

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Junín, dirigida por la fiscal Vanina Lisazo. El acusado permanecerá detenido hasta su declaración indagatoria.

En paralelo, se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Chacabuco, que acompañó la restitución de la menor a su madre, detalló El Diario del Lunes.