Noelia Sánchez, la bióloga villeguense que fue parte del hito científico en el mar argentino (VIDEO)

A días de haber participado de la exploración marina que dio la vuelta al mundo por los hallazgos, la villeguense habló con Fernando Cisarello en una entrevista en FM Peregrina (92.9) en la que con absoluta claridad se refirió a la importancia de esta expedición que tiene muchos detalles desconocidos de cómo, científicos del CONICET, entre ellos, Noelia, lograron el aporte del barco con el que navegaron.

Repasó sus raíces en General Villegas, destacó la importancia de la ciencia a pesar del difícil momento que atraviesa la misma en el país, su futuro laboral, su decisión de ser bióloga, entre otros temas, con los que sorprendió.

Una charla que vale la pena escuchar para entender lo trascendente del trabajo silencioso de cientos de argentinos, y lo grande (en el más amplio sentido de la palabra) que resulta nuestro país.