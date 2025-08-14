Se realizó la apertura de la continuación de la calle Laurent en el barrio El Molino de General Villegas

Hasta hace un tiempo en el lugar había una vivienda que era ocupada por un vecino, donde funcionaba un taller mecánico, por la que en más de una oportunidad había intervenido la justicia; luego que quedara deshabitada, se procedió a su inmediata demolición y posterior limpieza del terreno, lo que permitió abrir una traza que representa la continuidad de la calle Laurent desde Isturiz hasta Ithurbide.

El predio pertenecía a la familia Ottaviano y acuerdo mediante, fue donado al municipio para que avanzara sobre esta planificación urbana que tiene por objeto refuncionalizar la circulación en ese sector de la ciudad, donde en sus inmediaciones funcionan el Centro de Día y el Jardín de Infantes N° 906. Esta apertura además, mejora las condiciones de seguridad en la transitabilidad de los vecinos en el marco de la reorganización urbana que persigue el Gobierno local para los barrios.

El tema fue tratado y aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante.

A la calle, en su nuevo tramo, le restan la construcción de cordón cuneta y el asfalto para que cuente con la misma infraestructura que el resto de las arterias.