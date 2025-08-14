La comunidad educativa de Bunge celebró a la Pachamama con una descendiente mapuche como invitada

Este miércoles 13 de agosto la Escuela Primaria N° 12, el Jardín de Infantes N° 904 y la Escuela Especial N° 502 celebraron de manera conjunta, en el patio del establecimiento de educación primaria la Pachamama.

Si bien en Bunge hace cinco años que esta celebración se realiza, en esta oportunidad tuvieron a una invitada especial; la docente Bibiana Nieva, descendiente de los caciques mapuches Coliqueo y Pincén, además, integrante de la Comunidad Multicultural «Tres Arbolitos», portadora de ese nombre para rescatar y realzar la denominación original de este territorio.

La ceremonia que tuvo a la Escuela Especial a cargo del pozo en el que se realizaron las ofrendas, se llevó a cabo esta tarde y reunió a un importante número de participantes de diferentes edades, entre alumnos, docentes, directivos y padres.

La actividad que tuvo rango de fiesta concentró la atención de todos, quienes adquirieron nuevos conocimientos a través de Bibiana Nieva quien aportó todas sus vivencias (de sangre), logrando en comunidad el agradecimiento a la Madre Tierra.

Esta celebración se replicará este jueves, también por la tarde, en la Escuela Especial N° 501 de General Villegas.

El sábado, en una ceremonia abierta a la comunidad, en el vivero municipal a las 15 horas, donde se ha hecho extensiva la invitación a toda la comunidad, pudiendo llevar sus ofrendas naturales; frutos de la tierra. El mismo día, como parte de esta celebración, tendrá lugar en la Plaza Principal una feria de artesanos y microemprendedores que podría extenderse durante todo el fin de semana.