Nena de dos años intoxicada con cocaína en General Pico

Una niña de dos años fue asistida de urgencia el fin de semana luego de ingerir cocaína de manera accidental en un domicilio ubicado en el barrio Talleres de General Pico. Tras recibir atención médica, permanece fuera de peligro.

En la tarde del día sábado, personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado a una vivienda de la calle 10 entre 17 y 19, tras recibirse un alerta sobre la descompensación de la nena. Al arribar al lugar, los profesionales constataron que la menor había ingerido cocaína de manera accidental.

Según informaron las autoridades, los padres de la niña, ambos jóvenes de 20 y 21 años, estaban consumiendo la droga en su hogar. En un descuido, la pequeña tomó un objeto que había estado en contacto con la sustancia y lo chupó, provocando su intoxicación.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Gobernador Centeno, donde recibió atención médica inmediata. En el lugar también estuvieron presentes efectivos policiales de la Comisaría Primera y de la División Toxicomanía.

Los padres de la nena quedaron a disposición de la justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Juan Pellegrino.

El fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero confirmó al portal En Boca de Todos que el incidente ocurrió cerca de las 17 horas, cuando la menor, al tomar el objeto contaminado, comenzó a sentirse mal.

Afortunadamente, la niña está fuera de peligro. Tras recibir atención médica, permanecerá en observación hasta el martes, encontrándose en perfecto estado y sin secuelas aparentes.

Por su parte, la unidad local, junto con los servicios de niñez y minoridad, está evaluando las medidas a tomar respecto a la custodia de la menor. (Fuente; En Boca de Todos)