General Pinto vivió un día histórico con la inauguración del Centro de Diálisis y Oncología

Finalmente y luego de la postergación de su inauguración el pasado 1° de agosto en la que estaba prevista la visita del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, la que se vio imposibilitada por las condiciones del meteorológicas, este sábado, el Centro de Diálisis y Oncología Municipal presentado en sociedad y la comunidad recorrerlo por dentro, antes que toda su aparatología de última generación sea puesta en funcionamiento.

Oportunamente el Secretario de de Gestión Administrativa, Juan Pablo Lagorio, explicó a DISTRITO INTERIOR TE VÉ en un informe especial, que todo cuenta con las autorizaciones y habilitaciones correspondientes sanitarias, tanto regionales como provinciales, por lo tanto iniciará su actividad en breve.

Este sábado, el acto contó con la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, el pintense Alexis Guerrera, junto a quien estuvo Alexia Navarro, vice Ministra de Salud de la Provincia, y el Intendente interino,Fernando Rodríguez, entre otros funcionarios de la salud tanto de la provincia como de la Gestión local.

Esta vez, con un clima que permitió se desarrolle todo de acuerdo a lo previsto, el acto se llevó a cabo en el ingreso al Centro, luego del cual los presentes pudieron recorrer el interior.

Si bien el fin de su uso trata enfermedades delicadas, no deja de ser un lugar que sorprende por su infraestructura; no obstante, el paciente que transitará su tratamiento lo hará en un espacio cálido, dotado de tecnología de avanzada, con personal capacitado técnicamente y de gran capacidad humana.

De este modo, no solo el distrito de General Pinto suma un espacio fundamental en la salud, pública en este caso, sino que lo hace también la zona, ya que está contemplada la atención de pacientes pertenecientes a otros distritos.