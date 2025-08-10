ESA MADRUGADA: secuestraron 14 motos en un operativo especial que contó con la presencia del SASU Junín

Pasada la medianoche se observó un importante despliegue de personal policial y móviles, entre los que se observaban motos con uniformados a bordo; se trataba de un importante operativo de prevención general, de acuerdo a lo informado por la autoridad policial.

En el despliegue intervinieron la UFI N°1 del Juzgado de Trenque Lauquen y el Juzgado de Paz Letrado y Juzgado de Faltas de General Villegas, la Policía Comunal local, el GTO, personal de los Destacamentos policiales de la jurisdicción , el Grupo GAD de Trenque Lauquen y SASU Junín.

SASU, es la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana de Junín, una dependencia de la Policía Bonaerense. Su función principal es reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad y suelen acudir a aquellos lugares donde son requeridos, como ocurriera en General Villegas. Los efectivos de esta división se movilizan exclusivamente en moto.

Uno de los puntos donde se observó el mayor despliegue fue en la explanada del Museo Histórico Regional en el que se encontraba un importante números de personas con motos, lo mismo ocurriría en otros sectores de la ciudad.

Así fue como el resultado de las tareas arrojó un total de 14 motos y 3 vehículos secuestrados.

También 2 personas resultaron aprehendidas, de 24 y 37 años bajo los cargos de Daño y resistencia a la autoridad, quienes fueron alojados en la comisaría local a disposición de la justicia.