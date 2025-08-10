«Desde Fuerza Patria queremos representar al peronismo unido de General Villegas en el Concejo»

Germán Polari es el candidato a primer concejal por el peronismo, representado por Fuerza Patria.

Esta fue su primera entrevista desde asumida esa aspiración, realizada días pasados en los estudios de FM Peregrina (92.9). Allí habló del proyecto como espacio político, poniendo énfasis en que más allá de las discusiones internas que tienen, la consolidación de la Lista con diferentes corrientes de un mismo pensamiento, es la muestra de la unidad del peronismo del distrito.

A su vez se refirió a la tarea a llevar a cabo en el Concejo que será la continuidad del trabajo que Sol Fernández y resto de los concejales vienen desarrollando. Con claridad, el candidato, remarcó que el proyecto es la contracara de lo que plantea el Gobierno de Javier Milei y su motosierra.

Con un Estado ausente las posibilidades no son iguales para todos, por ese motivo la dirección de la propuesta es trabajar por la gente que sin lo estatal no podría acceder a lo mínimo e indispensable para vivir, mucho menos proyectar un proyecto como familia o de manera individual, especialmente los jóvenes, sostuvo, palabras más, palabras menos.

Polari se refirió, consultado, a su profesión, es Ingeniero Naval, y a su familia, con la que vive desde hace años en General Villegas, junto a una villeguense precisamente, hermana de Sol Fernández. También lo hizo, «encarando de frente» a los conceptos que existen sobre La Cámpora, agrupación en la que milita desde mucho antes de su radicación en esta ciudad; para él, está demonizada socialmente, ha habido y hay, un esfuerzo por esmerilar lo que realmente es y representa.

Finalmente, adelantó los pasos a seguir en la campaña y el modo en que harán conocer la propuesta con la que quieren lograr las bancas que están en juego en las próximas elecciones del 7 de septiembre.