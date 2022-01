Santiago Eder estrenó el 2022 siendo el Campeón Nacional Master Elite en dos disciplinas de ciclismo de pista (VIDEO)

El germaniense radicado en General Pinto, donde montó su firma SE Bikes dedicado a la venta y distribución de bicicletas de todo tipo e indumentaria y accesorios para ciclistas y atletas, cerró el 2021 en lo más alto en dos disciplinas de elite que lo posicionan en el mejor lugar; el nuevo año se ha fijado nuevas metas, siempre sobre las dos ruedas, que las cuenta en la entrevista con Distrito Interior.

El año pasado cerró con Eder campeón en persecusión y kilómetros, dos exigentes disciplinas que al nivel que compite exigen la máxima preparación.

La carreras se desarrollaron al filo de diciembre en el velódromo «Julio Polet» de Mar del Plata, en el marco del Campeonato Master Elite organizado por la Federación Argentina Ciclismo Pista y Ruta.

Luego de la pausa por las Fiestas de Fin de Año, pero sin abandonar los entrenamientos, al ciclista lo aguardan nuevos desafíos en el mes de febrero que le servirán como una manera de aclimatarse y reforzar los entrenamientos en la montaña; así es como entre el 10 y 13 del segundo mes del año competirá en San Juan, luego, en marzo / abril participará de los 120 kilómetros de ruta en montaña en Mina Clavero, las Altas Cumbres y el 1° de Mayo de la carrera del Río Pinto, en La Cumbre.

El ciclismo tanto de pista, que deja para más adelante para retomar en la modalidad mountain bike tiene dos aristas, el entrenamiento y costo de lo que se requiere para estar a su nivel y la inversión para moverse, desde el combustible, la alimentación, el hospedaje, etc, que sale de su propia economía; reconociendo que resulta difícil conseguir sponsors, sobre todo porque en esta zona no es un deporte difundido; no obstante y más allá de todo eso, la satisfacción que significa cosechar podios, alcanzar metas, es algo que no tiene precio, explica.