ESTA MADRUGADA: accidente fatal en la Ruta 33 entre General Villegas y Piedritas

A la 1:45 horas de este sábado, personal del SAME, Bomberos Voluntarios, y de la Policía de Seguridad Vial y Comunal, acudieron a un accidente ocurrido en la Ruta 33, en cercanías de la estancia la Ema, entre la ciudad cabecera y la localidad de Piedritas.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Toyota Hilux, doble cabina y un camión Scania que circulaba cargado con maní.

Por el estado de ambas unidades la colisión habría sido frontal, pero todo es materia de investigación.

Como consecuencia del violento choque falleció en el acto el conductor de la pick up, y aparente único ocupante; podría tratarse de un hombre oriundo de Piedritas, radicado en la ciudad cabecera, aunque oficialmente la identidad no trascendió.

El chofer del camión, que sería de la localidad de General Cabrera, Córdoba, resultó ileso a simple vista, ya que luego de salir ayudado por bomberos, se movilizaba por sus propios medios, y de este modo subió a la ambulancia que lo trasladó al hospital para su atención.

Ambas unidades quedaron en la banquina, en sentido Villegas – Piedritas, izquierda, pero dado el despliegue de móviles y ambulancias sobre el asfalto el tránsito fue cortado por completo a ambas manos.