Secuestraron otra «ruidosa» y aprehendieron a su conductor por querer golpear a los policías

En la noche de ayer jueves personal de la Policía Comunal interceptó a un motociclista que se movilizaba por la ciudad a bordo de una moto 150 cc. con escape adulterado, de los considerados «ruidosos» y carecía de luz.

Una vez que los uniformados le labraron el acta de infracción y procederían al secuestro del rodado, que presenta tanque de la marca Keller y motor Motomel, el infractor comenzó a arrojarles golpes de puño y patadas resistiendo la acción.

Reducido, el joven que tiene 18 años, quedó aprehendido y fue trasladado a la comisaría puesto a disposición de la justicia, bajo los cargos de Amenazas infraganti, atentado y resistencia a la autoridad, iniciándose una causa en la que interviene la UFI N°1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.