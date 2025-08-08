El joven aprehendido anoche por vecinos en General Villegas fue liberado tras ser entregado a un adulto responsable

Buena parte de la sociedad se vio conmovida anoche al enterarse que unos vecinos a los que en ese momento un sujeto intentaba robarles una moto, habían logrado atrapar al ladrón en medio de una calle cerca al hospital municipal.

Más tarde, aumentó el impacto del hecho al saber que se trataba de un adolescente de 17 años, quien, con el correr de las horas se supo que no habría actuado solo, aunque los presuntos cómplices habrían logrado huir de la gente que los buscó en las inmediaciones sin éxito.

Esta mañana trascendieron algunos nombres del resto del grupo que alteró la calma habitual de ese sector de la ciudad, aunque desde hacía unos días, los vecinos estaban atentos, alertados, por algunos intentos de robo en viviendas, pero ninguno alcanzó rango oficial, lo mismo que el aparente lugar que utilizarían de «aguantadero».

Lo cierto y confirmado a Distrito Interior por la autoridad policial es que a las pocas horas de la aprehensión ciudadana el menor fue entregado a un adulto responsable, cuya filiación con el adolescente no trascendió.

Luego de lo ocurrido el sector en el que ocurrieron los hechos ayer miércoles tiene a los habitantes atentos a cualquier movimiento que pudiera significar una amenaza, aunque no pierden las esperanzas que no haya sido en vano, y sea tomado por el joven involucrado, sus aparentes cómplices y los adultos que deben responder por él, como una lección para que no vuelva a delinquir.