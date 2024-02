Matías Errecalde, Secretario de Seguridad de General Pinto: «Es un desafío tanto personal como para mi carrera profesional» (VIDEO)

El joven abogado, nacido en una tradicional familia de General Pinto decidió asumir la propuesta que las autoridades del Ejecutivo local le habían planteado a fines del años 2023. El abogado ejercía en Capital Federal en el fuero penal y entre sus planes estaba regresar a su ciudad.

«Es un desafío tanto personal como para mi carrera profesional, voy a dejar lo mejor de mi», resaltó en la entrevista otorgada a Distrito Interior a mediados de la semana anterior.

Errecalde es parte de los cambios que el intendente con sus colaboradores más cercanos impulsaron en los primeros meses del 2024 donde una de las características salientes es la «sangre joven» que quieren imprimirle a la Gestión.

«Siempre tuve la idea de volver, aunque la realidad es que el mercado para nuestra profesión no es muy amplio lo que te exige trabajar todo lo que puedas en tu profesión, pero hacer otra actividad en paralelo», expresó acerca de las limitantes que advertía, razón por la que no se había dado su retorno.

En referencia al cargo, considera que le permite aprender en un ámbito que le resultaba desconocido como es la función pública, al tiempo que va analizando cuán factible es desarrollarlo tal sus expectativas.

La Seguridad en General Pinto, y la sociedad, han experimentado un cambio, o un antes y un después del asesinato de Patricio Pacheco, hecho por el que fue consultado, teniendo en cuenta que desde entonces hay una sensibilidad en la comunidad que antes no existía de este modo. Sobre el particular se limitó a decir que ahondar en el tema no lo considera apropiado dado que asumió el 1 de febrero, aunque expresó que es un tema que no le resulta indiferente y sigue la evolución del caso con especial atención desde esa fecha.

Días posteriores a la nota, se produjeron algunos hechos delictivos, donde la autoría recayó sobre un menor que estuvo involucrado en el ataque seguido de muerte de Pacheco, lo que, lamentablemente no fue inoportuna la consulta. Ese episodio producido el domingo pasado, volvió a poner a la ciudadanía en máximo alerta.

Actualmente, llevando al frente de esta área estratégica la misma cantidad de días que tiene el mes de febrero, Errecalde contó que trabaja mancomunadamente con la comisaría, Juzgado de Paz, Ayudantía de Fiscal, Juzgado de Faltas, la Oficina que absorbe las denuncias por casos de violencia de género, teniendo como norte la prevención, a la que considera de suma importancia en la lucha contra el delito y la búsqueda de la armonía comunitaria.

El control de las motos por sus escapes adulterados y las maniobras temerarias y las estafas modalidad Cuento del Tío, son dos de las cosas en las que más se encuentran abocadas todas las áreas intervinientes.

Sobre el final, consultado sobre el recambio generacional que impulsa Zavatarelli del cuál él forma parte, dijo que, aclarando que no tiene participación alguna en política más allá que su cargo lo es, nota ese intento por «refrescar» el Gabinete, al que como, considera todos, le pondrá lo mejor en pos de lograr el distrito que todos pretenden.

