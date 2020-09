Confirmaron dos casos de Covid-19 en Larroudé y las personas contagiadas se dirigieron a la comunidad por las redes

Uno de los pueblos pampeanos que limita con el distrito de General Villegas, en este caso ubicado sobre la ruta 188 confirmó este martes dos casos de coronavirus.

Además de la muestra del avance imparable de la enfermedad en el interior y sobre territorio villeguense, ocurrió algo que inclina la balanza en una discusión a la que pocos se atreven públicamente.

¿Dar a conocer la identidad de los contagiados o como en este caso, que los mismos protagonistas cuenten su experiencia primera ante la noticia?. para algunos es estigmatizar y hasta poner en riesgo a los enfermos, para otros, es permitir que la comunidad se auto aisle o cuide mucho más al saber que pudo haber compartido espacio con esa persona o protegerse aún más.

En este caso, las personas afectadas, son madre e hija y ambas se dirigieron a la comunidad desde sus perfiles en las redes sociales. Claramente, un gesto de empatía hacia quienes son su comunidad.

Gabriela Canete

Mi querido pueblo de Bernardo Larroudé, mi hija y Yo dimos positivo en covid19, nos acaban de llamar para darnos esta noticia. Espero que sepan entender que no me quise contagiar ni contagiar a nadie. Supuestamente mi contagio fue por un familiar pero aún no tengo la certeza si fue así.

Epidemiología, el intendente, profesionales de salud pública y comité de crisis ya se están ocupando del tema.

Ante cualquier duda se comunican con nosotras o a los lugares correspondientes, Gracias. Y a cuidarnos.

Flor Capellino

Pueblo mío … mi mamá y yo dimos POSITIVO en covid-19, nos acaban de llamar para darnos la información.

Espero que sepan entender, no me quise contagiar ni quise contagiar a nadie, creo que absolutamente todos estamos en contacto con nuestros familiares, y en mis caso estuve en contacto con mi tío que dio positivo en el día de ayer lunes …pero si me contagie por otro lado ??? no lo se, nadie lo sabe !!!

Solo decirles que cualquier duda me pueden escribir, me pueden preguntar síntomas, con que personas estuve, a que lugares concurrí. Responderé sin problemas …

Epidemilogía, el intendente, profesionales de la sala y comité de crisis ya están ocupados en el tema.

FUERZA LARROUDÉ !!! A CUIDARSE MÁS QUE NUNCA. Va a estar todo bien.

ABRAZO

