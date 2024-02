Todo vale para llamar la atención por una pérdida de agua que lleva años sin solución en General Villegas

En la jerga del barrio esta imagen sería «teléfono para ABSA» que es la responsable de los servicios de agua corriente y cloacas en la ciudad de General Villegas.

Lamentablemente todo lo intentado en este sentido a sido en vano.

Foto enviada por una lectora al 3388 672080

Uno o más vecinos de ese tramo de la calle Sarmiento, entre Vieytes y Paso decidió «señalizar» el pozo que la pérdida de agua provocó y tiene años de existencia.

No e sla primera vez que este lugar aparece de manera creativa resaltado en el paisaje urbano; no solamente como una manera de hacer notar el problema que data de hace mucho tiempo sino para evitar que un ciclista o un motociclista especialmente pase un mal momento o peor aún, tenga serias consecuencias por no advertirlo.

En la ciudad cabecera las pérdidas de agua corriente (potabilizada desde la instalación de una planta de ósmosis inversa) y líquidos cloacales es una constante en diferentes puntos del égido urbano, con reparaciones que en muchos casos han quedado a medio terminar, generando baches mayores o profundas zanjas que atraviesan las calles o en las veredas, siendo el remedio peor que la enfermedad.

Aún esta publicación, sería lógico que no, nos hace suponer que no tendrá eco donde o en quien corresponde, pese a la gravedad del hecho: pérdida de agua, fundamental para a vida y siendo corriente por el costo que tiene producirla; por los inconvenientes que ocasiona y porque la gente de General Villegas merece que este tipo de problemas comiencen a tener solución.

