Dr. Rogelio Lamas, 50 años al servicio de la Medicina

Rogelio Lamas es cirujano general y especialista en cirugía plástica y reparadora, ejerce la profesión de médico en General Villegas desde hace más de 5 décadas y nos cuenta sobre sus inicios y trayectoria, repasa los años como Jefe de Residentes en el Hospital de Clínicas y como docente universitario, a 50 años de egresar con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante la entrevista, realizada en su consultorio de Clínica Modelo de General Villegas, destacó que sigue al frente de su consultorio brindando sus conocimientos y atención.

Habló de sus hijos María Belén y Gonzalo y de José, su único nieto de 10 años. Se definió como un apasionado de su profesión, resaltando que dedicó su vida a estudiar. Se enorgullece al decir que es un profesional que decidió iniciar la especialidad en cirugía plástica y reparadora, además en cirugía general, instalándose definitivamente en General Villegas, pero siempre manteniendo un contacto muy estrecho con la Facultad de Medicina incluyendo el Hospital de Clínicas y la Asociación Argentina de Cirugía.

¿Cuándo sentiste que tú destino era ser médico, fue un mandato familiar o la vocación estaba dentro tuyo?

Tendría que suponer que la vocación estaba dentro de mí, porque mi padre jamás habló de medicina en mi casa, incluso teníamos prohibido preguntar sobre la internación o estado de las personas internadas en la Clínica, él apartaba totalmente la familia de la discreción médica y el secreto profesional. Por lo tanto, considero que nunca recibí un estímulo, por lo menos consciente y directo para estudiar medicina. Sin embargo, desde que cursaba tercer año del Colegio Nacional empecé a estudiar anatomía, ya tenía la certeza que mi futuro estaba en eso y a partir de ahí todo lo relacioné con el ingreso a la UBA.

¿Siempre tuviste un marcado sentido de la estética?

No, lo fui adquiriendo con el tiempo. Entré

a la universidad con el sueño de ser médico, estudié, egresé con diploma de honor y luego di examen para ingresar a la primera cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas y lo logré. O sea que pude cumplir mi sueño. En ese momento quería ser cirujano general para poder abordar todas las patologías que se presentaban, en ese momento el Jefe de Servicio era Dr. Andrés Santas, él me inculcó que antes que nada era médico y que después, como método de tratamiento utilizaría la cirugía, y ese concepto caló muy profundo en mí y lo mantuve durante todos estos años. Me considero un apasionado del arte en todas sus manifestaciones incluida la estética en cirugía.

¿Qué te motiva para seguir estudiando y ejerciendo tú profesión? ¿Qué otras pasiones te atraviesan?

Me moviliza y estimula la pasión, por eso dediqué mi vida a estudiar y a formarme. Por otro lado y aún siendo estudiante, me di cuenta que de la universidad no se sale nunca, se entra y se permanece recibiendo toda la información que está disponible, además siempre se deben tener presentes los conceptos de los maestros, nunca improvisar solo. Elegí y decidí transitar mi profesión como educando y no me arrepiento, lo volvería a elegir.

Continúo ejerciendo porque estoy en condiciones y me siento con la energía y las ganas suficientes para seguir. Considero que aún tengo mucho para dar y aportar a la medicina.

Mantengo mi mente ocupada para estar bien, disfruto de varias actividades y me atraviesan diferentes pasiones como la música, la pintura, el fútbol y el tenis, no pude seguir jugando por un problema en la rodilla.

¿Por qué decidiste instalarte y quedarte en Villegas?

Volví a Villegas casado y con el proyecto de consolidar mi familia, quería que mis hijos nacieran en este lugar. Además, para aplicar mis conocimientos y ayudar a mi padre, quien fue uno de los médicos que soñó, concretó y llevó adelante el proyecto de la Clínica Modelo S.A., yo me daba cuenta que iba a ser una gran frustración para él que no volviera, aunque nunca me lo pidió y tuve la libertad de elegir y decidir.

De todos modos, fue un comienzo difícil porque tuve un accidente muy grande que me sacó de los lineamientos que la universidad propone, cuando me pude recuperar empecé a transitar este camino, en el que llevo cinco décadas y que tantas satisfacciones me dio. De todos modos, conservo un vínculo permanente con mis ex compañeros, ellos por estar más cerca de las fuentes me nutren con nuevos conceptos, conocimientos y técnicas.

¿Hay algo que aún te sorprende o te decepciona?

Ambas cosas, me sorprende y me decepciona la situación que atraviesa nuestro país, que es muy difícil mantenerlo estable. Además, todas aquellas ilusiones de los inicios se van alejando porque soy más grande y la tecnología aplicada a la medicina cada día avanza más y se aleja más de las ciudades pequeñas del interior.

¿Siempre buscas la excelencia?

Sí, el Hospital de Clínicas me permitió relacionarme con profesionales de gran nivel técnico y académico. Dedique mi vida profesional a estudiar y recoger experiencias con diferentes maestros. Vaya para ellos mi eterno agradecimiento.

¿Qué destacas del contacto con tus pacientes?

El respeto, la humanidad, la entrega y la confianza, tanto mío como de los pacientes.

¿Antes y después de las cirugías, cómo les brindas seguridad a tus pacientes?

El primer punto para brindarles seguridad a mis pacientes es cumplir estrictamente todos los postulados y protocolos. Seguir mi formación permanente para lograr ser mejor y más eficiente en mi trabajo. Todo eso da seguridad y al mismo tiempo estar presente y acompañar permanentemente al paciente desde la primera entrevista en la que se logra el conocimiento y confianza, hasta el seguimiento y los cuidados posteriores a la cirugía o tratamiento. Es fundamental que se involucre toda la familia del paciente, para que estén totalmente informados y al tanto de la situación y procedimientos, es importante que den su aval, incluso por razones legales.

¿Qué sucede con la familia del médico, cómo acompaña?

No es fácil y menos acompañar y entender a un cirujano que hizo guardias durante muchos años. La familia debe tener paciencia y tolerancia.

¿Cuál es la diferencia entre la cirugía plástica y la reparadora? ¿Te gusta o disfrutas más alguna de ellas?

No tengo una que me guste más. En el año 1988 decidí orientar la cirugía hacia la plástica e ingresé a la Fundación Ripetta de cirugía plástica por el lapso de cinco años, siempre vinculado al Hospital de Clínicas y a la Asociación Argentina de Cirugía de la cual era miembro titular, además recorrí diferentes foros académicos en el país y en el exterior.

Obtuve el título de especialista en cirugía plástica otorgado por la Asociación Argentina de Cirugía de la que actualmente soy miembro vitalicio.

¿Hay alguna cirugía o tratamiento que no se pueda realizar en Villegas por falta de recursos, condiciones o tecnología?

Si por supuesto, ni acá ni en muchos lugares del interior. Incluso en muchos Centros u Hospitales de Buenos Aires hay determinados procedimientos que no se pueden realizar, no por falta de conocimientos o formación, sino por no contar con el personal, condiciones o recursos necesarios. Considero que por este motivo muchos profesionales se van de nuestro país buscando un futuro mejor. De todos modos, no es fácil irse, a pesar de las crisis económicas que soportamos, sigo apostando a la Argentina.

Hablemos sobre mitos y verdades de la colocación de bótox y rellenos: ¿migran, se reabsorben, cada cuánto tiempo debe repetirse el procedimiento?

Hay muchos mitos y desinformación sobre este tema. Por eso es fundamental recurrir a un profesional.

El bótox es simplemente la toxina botulínica, se utiliza para sacar las arrugas de expresión, para las otras se utilizan los rellenos.

El bótox se diluye de manera tal que no tiene contraindicación para la colocación en personas, pero hay que tener en cuenta que la punción debe hacerse en los puntos correctos para no alterar la mímica de la cara y desaparece entre los 4 y 5 meses. Se puede volver a hacer en un tiempo perentorio.

¿Qué son el micro lifting y el estiramiento de rostro?

Considero que lifting es la mejor solución para la flacidez y el envejecimiento facial y si se ayuda con un láser de dióxido de carbono fraccionado (pixel), se logran excelentes resultados.

¿Existen límites éticos en las prácticas vinculadas con la cirugía estética?

Si por supuesto que existen, tiene que ver con un problema de criterio. No podés operar si no estás seguro de lo que vas a hacer, hay que abstenerse si no contás con las condiciones mínimas y necesarias para hacerlo. Hay que lograr ponerse de acuerdo con el paciente para equilibrar las necesidades del paciente con las posibilidades que tiene el médico de ofrecer un tratamiento eficaz.

En referencia a la pregunta anterior, ¿Te ha pasado que alguien te pida la cara, nariz o mamas de una determinada persona, modelo o actriz famosa? ¿Qué haces en ese caso?

Si me pasó. En ese caso le explico que son condiciones físicas totalmente distintas. Es fundamental evaluar la materia prima.

¿Tuviste que decir no o hacer desistir a algún paciente porque no necesitaba una cirugía?

Siempre trato de congeniar el deseo del paciente con mi posibilidad de hacerlo y bien. No voy a hacer algo con lo que el paciente se sienta disconforme o insistir en una cirugía si puedo avaluar un rostro o cuerpo armónico.

Es muy importante e incluso obligatorio desde el punto de vista jurídico, sacar las fotos antes de la intervención.

¿En la actualidad cuáles son las cirugías o tratamientos más pedidos y cuales las que se han mantenido a lo largo del tiempo?

Por citar un ejemplo, la dermolipectomía es una cirugía reparadora clásica. La rinoplastía, mastoplastía, son las cirugías más importantes y requeridas.

En la actualidad las más solicitadas son los párpados, ojeras, labios y colocación de bótox.

¿Cuáles son las características físicas que más complejos causan?

Por definición, para asumir un complejo hay que tener claro que algo del cuerpo desagrada y eso puede pasarle a cualquier persona. A partir de este concepto, el profesional debe tratar de descubrir cuál es el motivo que lleva al paciente a requerir una cirugía. O sea, cuándo tomó la decisión y por qué.

Podemos decir que estás más vigente que nunca, utilizando técnicas y tratamientos novedosos y algunos no tan invasivos ¿Seguís operando y hay varias técnicas que utilizas en tu consultorio y la gente lo desconoce?

Sigo en actividad, cumplí 50 años del ejercicio activo de la profesión de médico y estoy feliz y agradecido por ello. Dediqué mi vida profesional a estudiar y a recoger experiencias con diferentes maestros y eso tuvo una gran recompensa.

Nos dijiste que la actividad como médico es tú pasión y se relaciona con el arte ¿Definís a la cirugía estética como el arte de la belleza?

Me considero un apasionado del arte en todas sus manifestaciones incluida la estética en cirugía, que definitivamente es la cirugía de la belleza.

¿Qué te dejan estos 50 años de profesión? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué legado querés dejar?

Que difícil de responder…

Me gustaría que me recuerden como un gran profesional, que amó lo que hizo y siempre trató de ofrecer lo mejor, que utilizó todos los conocimientos, recursos y saber para salvar una vida o mitigar el dolor.

Estos 50 años de actividad me dejan una enseñanza enorme, porque aprendí mucho de mis pacientes y de todas las personas que conocí en estos años, entre ellos, asistentes, administrativos, equipos de trabajo, profesionales y colegas.

Me queda la satisfacción del deber cumplido y el orgullo que significa que mi hijo Gonzalo haya elegido la misma profesión y especialidad, que siga mis pasos y continúe con mi legado.

