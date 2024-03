El intendente Alegre denunció a la contadora municipal

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, denunció en la Justicia a la Contadora Municipal, Mariana Ochoa, “por conducta indebida en el manejo de los fondos públicos que afectan el funcionamiento eficiente de la Municipalidad”.

“Hoy la contadora nos está impidiendo comprar medicamentos y obviamente estamos haciendo una denuncia penal por averiguación de supuesto ilícito, porque están poniendo en riesgo la salud de la población de General Villegas”, aseguró el intendente.

Asimismo, consideró: “Me parece que la contadora se está excediendo en sus funciones, se cree todo poderosa y que administra todo muy bien y ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía y una en el Tribunal de Cuentas -que estuvo averiguando- por todas las cosas que no están claras de las del ejercicio anterior y sigue insistiendo como si ella fuera la que decide cómo se tiene que manejar el municipio de General Villegas”.

“Nosotros obviamente no vamos a aceptar estos condicionamientos. Ella se tendría que ir y el Concejo Deliberante debería tomar en cuenta todo este tipo de cuestiones para iniciar un proceso de remoción, porque ella no tiene idoneidad para el cargo. Su necedad, su ceguera, le hacen ver que todo está mal pensando que ella es la dueña de la verdad, y se equivoca la contadora, porque nosotros somos los administradores y obviamente esto no lo vamos a dejar pasar tan fácilmente como ella cree”, añadió.

El jefe comunal denunció que en el gobierno “sigue enquistada gente del exintendente (Eduardo) Campana que está intentando por todos los medios, complicarnos en la administración de la municipalidad”.

Allegre dijo, además, que durante el gobierno de su antecesor “se autorizaron muchos gastos que sabía que no tenían contrapartida para poder financiarla. Sin embargo, lo hizo porque estaba trabajando en una campaña política, sin ninguna duda, defendiendo al oficialismo para garantizar su continuidad”.

Además reveló que “esto lo venimos padeciendo desde el inicio de la gestión, la contadora Ochoa, si tuviera dignidad se tendría que haber ido porque no tiene por qué quedarse cuando ella tiene claramente una militancia política partidaria de adhesión al gobierno de Campana”.

