Patricia, Carina y Soledad, las enfermeras héroes de Villa Sauze que salvaron a un joven en un vuelco

Eran las 19:00 hs. de este jueves cuando Patricia Miranda, una de las enfermeras de Villa Sauze fue alertada por su hijo y por su marido que se encontraban pescando de un vuelco que acababa de ocurrir a pocos kilómetros de la localidad, protagonizado pro dos jóvenes, uno de los cuales no se observaba bien.

Villa Sauze, perteneciente al distrito de Genera Villegas es una de las localidades que limita con la provincia de La Pampa, en ese rincón de la provincia de Buenos Aires, los bomberos constituidos como tal, aún no están habilitados para actuar y el policía que los asiste, es el mismo que lo hace en Banderaló (no estaba en ese momento), por lo tanto, y no es la primera vez, como sucedió en este caso, sin dudarlo intervinieron.

Patricia llamó a sus compañeras, las enfermeras restantes del CAPS, Carina Arrieta y Soledad Luna.

Carina estaba en el Centro de Salud por lo tanto fue la encargada de tomar lo necesario ante una emergencia de estas características y a bordo del Fiat Cronos, el auto particular de Patricia partieron las tres hacia el lugar del accidente; mientras el ambulanciero de ese momento,Hugo Díaz, era puesto en aviso de lo ocurrido.

Al arribar, contó Patricia a Distrito Interior, encontraron a uno de los jóvenes que circulaban en el Renault Megane, haciendo seña con los brazos en pedido de auxilio, dolorido en un costal, mientras que su amigo, el más delicado, se encontraba en el piso con el rostro ensangrentado y cortes, inconsciente, en el suelo.

Los dos ocupantes son de Intendente Alvear, habían estado pescando momentos antes y al regresar se dieron cuenta que les faltaba un celular, volvieron y al emprender el viaje nuevamente, por la arena sobre el camino se produjo el accidente. Ambos intentaron salir del habitáculo rápidamente pero uno de ellos se descompensó a los pocos minutos, debiendo ser asistido por su compañero y las dos personas que estaban cerca, el esposo he hijo de Patricia, la enfermera.

Ante el cuadro extremo al que se estaban enfrentando y sin perder la calma, las tres mujeres colocaron el cuello ortopédico al herido, inmovilizaron sobre la tabla rígida y cargaron en la ambulancia, trasladándolo hacia Intendente Alvear, asistiéndolo durante el viaje.

Mientras Patricia y Carina viajaron, Soledad se quedó dando aviso a la Policía y en ese lapso atenta a si alguien requería ser atendido en el pueblo.

Una vez en Intendente Alvear el joven fue derivado a General Pico, donde se encuentra recuperándose favorablemente.

Lo ocurrido puede representar simplemente una anécdota más entre las tantas que se producen en Sauze; pero lejos de eso, demuestra el valor, dedicación y compromiso de estas trabajadoras de la salud; a su vez la imperiosa necesidad que existe de desburocratizar la habilitación de los bomberos, quienes intervendrían en situaciones como éstas, y la falta de un efectivo policial permanente.

Por el momento, a Patricia, Carina y Soledad, gracias.

