Maltrato animal: vacas y terneros mueren de sed en un campo de Bolívar

Una situación de maltrato animal se vive, desde hace ya un prolongado tiempo, en un campo de Bolívar.

Se trata de una explotación agropecuaria a la que se llega por la Ruta 226, camino a Pehuajó, y a poco menos de 20 kilómetros de la rotonda con la 65, detalla el diario La Mañana de Bolívar.

Allí, decenas y tal vez cientos de vacas y teneros mueren literalmente de sed ya que la dueña del lugar no atiende a los animales. En efecto, tiempo atrás se había radicado una denuncia en sede de la fiscalía local, motivo por el cual se llevaron a cabo allanamientos. Más tarde, ante la excusa de la rotura del molino, el mismo fue reparado por voluntarios y ahora, según le afirmaron al medio periodístico, directamente no se utiliza.

Desde la ONG Sapaab dieron aviso a La Mañana, lo que dio curso a una investigación periodística que culminó con esta publicación. Las imágenes que acompañan esta nota son más que elocuentes para ilustrar los hechos descriptos y muestras a los sedientes bovinos enterrados en el barro, a la orilla del molino, buscando desesperadamente hidratación.

Además, todo se transforma en un martirio para los vecinos del campo que ven como los animales intentan ingresar a sus parcelas para saciarse con la poca agua que puedan llegar a encontrar.

Como se ha dicho, hay una causa judicial en curso, y por ese motivo, para no entorpecer su desarrollo, es que no se da más datos respecto de la identidad de quien se encuentra imputada. No obstante, el caso es harto conocido y sólo queda esperar por el avance de las actuaciones ya que la desesperante historia implora por una solución.

Alertados por vecinos, Bomberos voluntarios de Bolívar han asistido al lugar en múltiples ocasiones a hidratar los bovinos. Además, por el abandono general del campo, comentan que es muy frecuente que otros animales con perros deambulen el lugar y los caminos aledaños, muchas veces pudiendo originar accidentes.

