Un ameghinense disputa la final del “Campeonato de las Estrellas”, el certamen virtual del Súper TC2000

Cada vez falta menos para la gran definición del “Campeonato de las Estrellas”, el certamen virtual del Súper TC2000 que tendrá la particularidad de enfrentar a pilotos profesionales -los mejores del país-, contra expertos simracers; fanáticos del automovilismo, entusiastas del volante, jóvenes estudiantes y trabajadores de distintas actividades. Favoritos en la Gran Final. Agradecidos de una oportunidad única e inolvidable para ellos. Esta es la historia de los cuatro pilotos que pelearán el título con Agustín Canapino y Franco Girolami.

El certamen virtual del Súper TC2000 tendrá, este domingo, a las 20hs, una atrapante definición del campeonato en El Zonda de San Juan. Seis pilotos tienen chances matemáticas: Juan Manuel Gómez, Maximiliano Lezaeta (ambos con 61 puntos), Juan Bleynat (56), Canapino (52), Girolami y Fernando Borda (ambos con 48). ¿Quiénes son estos simracers que adoptaron cierta popularidad durante la cuarentena?

“Es una oportunidad única y estoy disfrutando muchísimo este campeonato”, es la frase en la que coinciden los cuatro pilotos virtuales. “El otro día, en la carrera de Buenos Aires, venía detrás de (Facundo) Ardusso peleando la posición y me venía riendo solo mientras manejaba… Esto que estamos viviendo es una locura”, cuenta Lezaeta, el olavarriense de 24 años que se recibió hace pocos meses de Productor de Seguros y vende pólizas para una compañía desde su casa.

Su rival directo con quien comparte la punta del certamen, Juan Manuel Gómez, asegura que soñó desde chico con ser piloto de carreras y aún mantiene las esperanzas de poder hacerlo profesionalmente. Así se toma el simracing, este joven de 21 años, que vive en el barrio porteño de Liniers, y que corre desde hace cuatro años y medio en simuladores con un volante Logitech G29. Gómez, que compite con un Renault Fluence, es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de la Matanza y trabaja por la tarde en la empresa de diseño de su padre.

Tanto Gómez como Lezaeta ganaron las últimas dos fechas, en Buenos Aires y Centenario, respectivamente. En la apertura del campeonato, en San Nicolás, el triunfo fue para Juan Bleynat. Un muchacho de 22 años que vive en Ameghino, un pueblo bonaerense ubicado en la ruta 188 entre Lincoln y General Villegas, a unos 420 km de la Ciudad de Buenos Aires. Juan cursa desde su casa la carrera de Tecnicatura en Redes Informáticas y viaja a Junín para rendir las materias. “Estudio por la mañana y a la tarde trabajo en la carpintería de mi papá, donde hacemos muebles a medida, reparaciones de todo lo que sea madera, además de colocación y cambios de vidrios”, señala Bleynat, quien fue elegido por el equipo oficial Puma Energy Honda Racing para este certamen del Súper TC2000 eSport.

Además de ser compañero del “Pato” Juan Manuel Silva, Fabián Yannantuoni, el “Colo” Juan Angel Rosso y Nicolás Moscardini, Bleynat también comparte el equipo eSport Honda con Fernando Borda, el cuarto simracer. “Con Juan somos compañeros en otros campeonatos de simuladores en el equipo Rincon Vracer y ahora casualmente nos juntó Honda, lo cual es un honor para nosotros”, relata Borda, de 37 años, nacido en Rufino y radicado hace ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, adonde llegó por una oportunidad laboral. Dedicado a la informática, Fernando desarrolla software desde hace 15 años y se autodefine como “un piloto que sabe gestionar carreras, más que un rompe-relojes”.

Fanáticos del automovilismo, no todos han tenido su experiencia en el mundo real. “Mi papá y mi primo fueron pilotos y ganaron muchos campeonatos, pero yo no corrí nunca”, cuenta Lezaeta. Y agrega: “A través de los campeonatos de simuladores, me gané una prueba con Renault para dar una vuelta en el auto del Súper TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires, y también a través de Autódromo Virtual pude girar con un auto de la Fórmula Metropolitana en La Plata… Fueron dos experiencias muy lindas”.

Por su parte, Bleynat le dedica entre 4 y 6 horas diarias de entrenamiento al simulador durante esta cuarentena, aunque también despunta el vicio en karting. “Corro campeonatos de karting en tierra, aunque no puedo hacerlo seguido. En el verano volví después de un tiempo de estar parado y salí subcampeón en un campeonato de Rufino. Y este año voy a correr el Campeonato Zona Sur cordobés”, afirma el chico de Ameghino, hincha de Chevrolet y admirador de Canapino y Ardusso, a quienes considera de “distintos estilos pero iguales de rápidos”.

La definición

El “Campeonato de las Estrellas” se definirá en el circuito El Zonda. Borda toma distancia y asegura: “No me veo campeón, porque hay una mínima chance matemática pero deberían pararse los cuatro de adelante”. Y advierte sobre lo que espera de la carrera que pondrá en juego el título del Súper TC2000 eSport: “Conociéndolos a los chicos, creo que el título se va a definir en la última curva. Seguramente sea la más polémica de las carreras, porque va a estar el campeonato en juego y todos lo van a querer ganar. Los comisarios deportivos van a tener que estar muy atentos”.

Desde la cima de la tabla, el panorama es distinto para Gómez: “Estoy concentrado porque quiero ser campeón y a eso vine. Vengo de un papel brillante en Buenos Aires habiéndome llevado todo. Así que llego muy motivado a la definición y espero que eso mentalmente me juegue a favor y poder hacer una muy buena definición. Va a estar todo muy apretado, no se va a poder especular nada y estoy seguro que va a ser un carrerón”.

Gómez cargará 40 kilos de lastre. Lo mismo que Lezaeta, quien opina que “el candidato es Bleynat porque irá con 20 kilos, pero me tengo fe”. El piloto del Juncos Racing eSport añade: “El circuito El Zonda me encanta, es el mejor para una definición, con muchos lugares de sobrepasos y lindo para ir a la chapa. La última fecha es la que más espero, porque las definiciones me motivan mucho. Iré a todo o nada, que salga lo que salga. Si se da el campeonato estaré muy contento, sino habrá sido una inolvidable experiencia para mí”.

El simracer de Olavarría es el actual campeón del Súper TC2000 eSport, al consagrarse en el Flow e-Racing Championship”, en 2019. Lezaeta conoce de finales y se jacta de haber ganado 18 campeonatos de simuladores: “gané todos los que corrí de manera completa e incluso tuve que dejar otros que iba liderando”. Será un día especial para Bleynat, quien fue el más rápido en la general de entrenamientos previos a la Gran Final: “Me siento candidato a pesar de lo que pasó en Buenos Aires, porque todavía dependo de mí mismo. Si gano todo en El Zonda me alcanza con lo justito. Me encantaría ser campeón”.

Se acaban las palabras… Se viene la Gran Final. Probablemente, uno de estos gamers se consagre entre las estrellas del automovilismo argentino. Una experiencia inolvidable para estos jóvenes que compiten con una enorme seriedad y responsabilidad, y que ya demostraron un gran talento en las carreras virtuales. Pronto se los volverá a ver en acción, en la última función. Conocen sus historias…

Maximiliano Lezaeta (61 puntos)

Equipo: Juncos Racing eSport

Edad: 24 años

Localidad: Olavarría

Ocupación: Productor de Seguros

Experiencia: corre hace 8 años en simuladores

Volante y pedalera: Logitech G29

Observación: ganó 18 títulos en simuladores, actual campeón del Súper TC2000 eSport.

Juan Manuel Gómez (61 puntos)

Equipo: Renault Fluence, particular

Edad: 21 años

Localidad: Liniers, CABA.

Ocupación: estudiante de Ingeniería Industrial. Trabaja con su padre.

Experiencia: Corre hace 4 años y medio en simuladores.

Volante y pedalera: Logitech G29

Observación: su sueño es ser piloto profesional.

Juan Bleynat (56 puntos)

Equipo: Puma Energy Honda Racing eSport

Edad: 22 años

Localidad: Ameghino, Buenos Aires.

Ocupación: estudiante de Redes Informáticas. Trabaja en la carpintería de su padre.

Experiencia:

Volante y pedalera: Logitech G29

Observación: corre en karting.

Fernando Borda (48 puntos)

Equipo: Puma Energy Honda Racing eSport

Edad: 37 años

Localidad: nació en Rufino, vive en CABA.

Ocupación: Especialista en informática. Desarrollador de software.

Experiencia: corre hace 6 años en simuladores.

Volante y pedalera: Fanatec

Observación: no es un rompe-relojes, se destaca en la gestión de carreras.

Relacionado